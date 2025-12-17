Гончаренко: Главу МИД Украины Сибигу отправят послом в Польшу, агреман готов

Министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу отправят в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Сибига едет послом в Польшу. Агреман уже подготовлен (или даже отправлен)», — написал парламентарий.

Наиболее вероятной заменой Андрею Сибиге нардеп назвал Сергея Кислицу. В настоящее время он занимает должность заместителя главы МИД Украины.

Ранее на Украине призвали отправить правительство в отставку. Соответствующее заявление сделал бывший президент страны, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).