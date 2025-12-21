Реклама

21:59, 21 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о предложении США провести трехстороннюю встречу с участием России

Bloomberg: США предложили Зеленскому провести трехсторонние переговоры с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому устроить трехсторонние переговоры во Флориде, в которых бы приняли участие представители Соединенных Штатов, Украины и России. Об этом сообщил президент Украины, его слова приводит Bloomberg.

«Насколько я понимаю, они [США] предложили формат "Украина – США – Россия", а поскольку там также будут представители Европы, вероятно, и Европы тоже», — поделился Зеленский. Он добавил, что сперва Вашингтон намерен отдельно встретиться с представителями российской стороны.

Президент Украины подчеркнул, что такой сценарий возможен, однако сначала следует понять результаты предварительного диалога между Киевом и Вашингтоном.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что большинство предложений ЕС и Киева по мирному соглашению, вероятно, не устроят Россию.

