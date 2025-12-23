Реклама

Мир
05:57, 23 декабря 2025Мир

Глава МАГАТЭ запланировал поездку в Москву

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о возможном приезде в Москву в марте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress.com

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен приехать в Россию. О своих планах он рассказал журналистам, его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем в Москве совсем скоро. Возможно, в марте», — сказал он.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает поддерживать диалог с Россией, несмотря на конфликт на Украине. По его словам, это дает ему возможность «влиять определенным образом на ситуацию с ядерной безопасностью, чтобы она развивалась в правильном направлении». Глава организации также отметил, что подвергался критике за контакты с российской стороной.

