Глава МАГАТЭ запланировал поездку в Москву

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о возможном приезде в Москву в марте

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен приехать в Россию. О своих планах он рассказал журналистам, его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем в Москве совсем скоро. Возможно, в марте», — сказал он.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает поддерживать диалог с Россией, несмотря на конфликт на Украине. По его словам, это дает ему возможность «влиять определенным образом на ситуацию с ядерной безопасностью, чтобы она развивалась в правильном направлении». Глава организации также отметил, что подвергался критике за контакты с российской стороной.