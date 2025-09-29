Глава МАГАТЭ ответил на критику его диалога с Путиным

Гросси заявил, что диалогу с РФ по ядерной безопасности нет альтернатив

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает поддерживать диалог с Россией, несмотря на конфликт на Украине, так как ему нет альтернатив в вопросе ядерной безопасности. Таким образом глава агентства Рафаэль Гросси ответил на критику того, что он сохраняет контакты с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Когда украинский конфликт только начался, многие западные лидеры критиковали меня за поддержание диалога с президентом России. Но с кем иначе мне говорить? Этот диалог позволяет мне — пусть это и непросто — влиять определенным образом на ядерную безопасность, чтобы развивалась в правильном направлении», — подчеркну глава международной организации.

26 сентября Гросси назвал встречу с Путиным интересной, отметив, что стороны обсудили ядерную энергетику, обсуждали Иран, Ближний Восток и Украину.

Также он заявил, что МАГАТЭ поддерживает идею президента России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которая заключается в соблюдении положений соглашения в ближайший год после истечения срока действия документа.