Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:41, 23 декабря 2025Бывший СССР

Грузия заявила о четкой политике в отношении России

Премьер Кобахидзе: Грузия ведет прагматичную политику в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о четкой политике в отношении России. Об этом он заявил в интервью «Рустави 2».

Он отметил, что в отношениях стран имеются свои красные линии. По словам политика, невозможно существенно изменить статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений. «У нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику», — сказал Кобахидзе.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин сообщил, что Россия решительно настроена нормализовать отношения с Грузией, в случае если Тбилиси не будет разменной монетой в играх против Москвы. Дипломат отметил, что Грузия «демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Трамп назвал Байдена дураком из-за Украины

    Жители российского города сообщили о громких взрывах и пожаре

    Посетитель паба сжал гениталии мужчины в костюме кролика и попал под суд

    Девушка потянула прилипший к бедру волос и немедленно пожалела об этом

    В США назвали способ заставить Украину пойти на уступки

    В США спрогнозировали исход войны России и НАТО

    Грузия заявила о четкой политике в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok