В МИД России заявили о стремлении нормализовать отношения с Грузией

МИД РФ: Россия намерена нормализовать отношения с Грузией

Россия решительно настроена нормализовать отношения с Грузией, в случае, если Тбилиси не будет «разменной монетой» в играх против Москвы. Об этом сообщил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин, передает РИА Новости.

«Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась «разменной монетой» в антироссийских играх», — заявил политик.

По словам Калугина, Москва настроена установить стабильные отношения с Тбилиси, поскольку Грузия «демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах». Как отметил дипломат, Грузия отказалась участвовать в санкционной коалиции против России и отвергла идею по созданию «второго фронта» против Москвы.

Ранее Калугин заявил, что Запад пытается рассорить Южный Кавказ с Россией. По словам Калугина, западные страны считают этот регион «болевой точкой» России, поэтому стремятся надавить на него.