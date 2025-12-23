Реклама

Наука и техника
15:52, 23 декабря 2025Наука и техника

Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

Jerusalem Post: Российская система С-500 сможет обнаружить истребитель F-35
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» сможет обнаружить малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на большом расстоянии. Способности ЗРС оценило израильское издание Jerusalem Post.

«Источник сообщил, что, возможно, С-500 обладает новыми возможностями обнаружения, позволяющими следить за истребителями-невидимками F-35 на расстоянии сотен километров», — говорится в материале.

При этом собеседник издания подчеркнул, что сопровождать обнаруженную малозаметную цель и наводить на нее оружие чрезвычайно сложно.

В публикации добавили, что после полноценного развертывания С-500 сможет сбивать спутники и другие космические объекты.

Ранее в декабре National Security Journal писал, что систему «Прометей» можно назвать главной угрозой для F-35 и стратегических стелс-бомбардировщиков B-21 Raider.

