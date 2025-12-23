Реклама

09:04, 23 декабря 2025

На администрацию Трампа подадут в суд

На администрацию Трампа подадут в суд из-за файлов Эпштейна
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: U.S. Justice Department / Reuters

Лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер объявил о намерении инициировать судебный процесс против администрации президента Дональда Трампа. Причиной стало обвинение в несоблюдении закона о полном обнародовании материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Politico.

«Министерство юстиции Трампа удалило некоторые части и утаило доказательства, что является нарушением закона», — заявил сенатор-демократ. Он внес резолюцию, которая позволит сенату начать юридическое преследование администрации за отказ раскрыть все документы.

Шумер подчеркнул, что принятый Конгрессом закон требует полной публикации материалов, чтобы «американцы могли узнать правду». Теперь демократы намерены использовать процедурные механизмы сената, чтобы заставить администрацию Трампа выполнить это требование.

20 ноября Трамп — на фоне требований демократов и республиканцев — подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.

