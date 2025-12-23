Реклама

19:10, 23 декабря 2025Путешествия

На границе с Польшей образовалась пробка из рвущихся в Россию европейцев

На границе с Польшей образовалась пробка из желающих попасть в РФ европейцев
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На польско-российской границе образовались многокилометровые очереди из автомобилей. Только на погранпереходе Гжехотки перед въездом в Калининградскую область постоянно стоит более 200 машин. Об этом пишет ТАСС.

Руководитель пресс-службы областной таможни Оксана Иванова рассказала изданию, что зимой в связи с рождественскими и новогодними праздниками традиционно увеличивается количество граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на польско-российском участке. Большинство машин следует через пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни.

Иванова дополнила, что в последние дни через три поста пунктов пропуска на участках российско-польской и российско-литовской границ в сутки прибывает более 500 автомобилей из стран ЕС.

Также в пресс-службе сообщили, что в праздничные и выходные дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года таможенные посты Калининградской областной таможни будут работать в штатном режиме. Кроме того, начальник областной таможни Денис Партоменко принял меры, которые сократят время оформления пассажирских автобусов и автомобилей.

