Попытка парня перекусить ночью превратила дом в вонючее «поле боя»

Пользователь Reddit с ником Soleil06 рассказал о том, как его попытка приготовить себе перекус обернулась ночным кошмаром для него самого и его родителей, в доме которых он гостил. Герой истории отметил, что причиной проблемы стала чесночная эссенция, которую он добавил в блюдо.

По словам молодого человека, его выбор в четыре часа утра пал на пасту с томатным соусом, для которой он нашел все ингредиенты, кроме чеснока. «Я спустился в кладовую и вскоре обнаружил неприметную бутылочку с этикеткой, на которой было написано: "Чесночное масло, эфирное". И больше ничего. Я подумал про себя: "Джекпот! Значит, у меня есть чеснок для томатного соуса", не подозревая об ужасах, которые таились в этой маленькой серебряной бутылочке», — написал автор.

Понюхав свою находку, он ощутил сильнейший запах чеснока, а потому, чтобы не переборщить, положил в соус лишь четверть чайной ложки. Стоило маслу оказаться на сковороде, как кухню окутал едкий и невероятно сильный запах. Несмотря на то, что парень едва мог дышать, он все же доготовил блюдо, но попробовав его, понял, что не чувствует вообще никакого вкуса, кроме чесночного. Не сумев доесть его, он проветрил помещение и отправился спать.

«С утра у меня во рту было ощущение, будто я только что жевал чеснок. В желудке горело, весь дом пропах чесноком. Я спустился вниз, и там мой отец объяснил, что чесночное масло, которое я использовал, было очень концентрированным — 40 миллилитров эквивалентны 32 килограммам свежеочищенного чеснока, а четверть чайной ложки, которую я использовал, равнялась примерно пяти-восьми килограммам. Теперь весь дом ужасно пахнет чесноком, моя одежда пахнет чесноком, кухня пахнет, как поле боя Первой мировой войны, если бы немцы использовали чесночный газ вместо горчичного, а родители весь день не перестают на меня косо смотреть», — заключил автор.

