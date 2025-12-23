Реклама

Россия
17:44, 23 декабря 2025Россия

Объявленный не выжившим на СВО боец вернулся домой через два года и застал жену с другим

«Тут Дагестан»: Боец СВО вернулся домой через два года и нашел жену с другим
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Дагестане объявленный не выжившим на СВО боец вернулся домой и застал жену с другим. Такую историю приводит Telegram-канал «Тут Дагестан».

Канал утверждает, что россиянка получила официальное подтверждение смерти мужа. Спустя полтора года она снова вышла замуж — за двоюродного брата бойца, указано в публикации.

Автор поста заявляет, что солдат тяжело перенес случившееся, однако трагического исхода удалось избежать.

Ранее бойца СВО из Екатеринбурга вернули домой с фронта после известий о его жене. Женщины не стало, последние годы она вела борьбу за квартиру, которую пытался забрать банк.

