Россия
09:36, 23 декабря 2025Россия

Оценена версия об исчезновении Усольцевых с помощью лодки

Aif.ru: Бесследно исчезнувшие в тайге Усольцевы могли уплыть на лодке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бесследно исчезнувшие в тайге Красноярского края Усольцевы могли уплыть на лодке. Версию оценила организатор сплавов Анна Лысенко, пишет aif.ru.

Эксперт посчитала, что такая версия реальна, так как Сергей Усольцев, будучи опытным путешественником, мог управлять лодкой с помощью весел. При этом Лысенко задалась вопросом, где они могли найти судно и куда отправиться.

«Вряд ли она была где-то на берегу и ждала их (...) Мана впадает в Енисей, и куда они решили по Мане на лодке добраться, не представляю», — обозначила Лысенко.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее гид из Красноярска Алексей Исиченко предположил, что Усольцевы могли утонуть в бурной реке Мана.

