Силовые структуры
13:42, 23 декабря 2025Силовые структуры

Промолчавшие о совершенной другом диверсии россияне пойдут под суд

На промолчавших о теракте россиян завели уголовное дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Архангельской области в отношении трех россиян от 16 до 18 лет возбудили уголовное дело за то, что они не сообщили о преступлении террористического характера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, трое молодых людей узнали, что их друг вместе со знакомым подожгли релейные шкафы на станции «Коноша-1» Северной железной дороги. Однако, имея возможность своевременно сообщить о преступлении друзей сотрудникам правоохранительных органов, молодые люди этого не сделали. Теперь их ждет уголовное дело за несообщение о теракте.

Ранее сообщалось, что в Московской области 17-летний студент колледжа совершил поджог на железной дороге по заданию украинской спецслужбы.

