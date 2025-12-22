Реклама

10:53, 22 декабря 2025Силовые структуры

Студент российского колледжа оказался причастен к теракту

17-летнего москвича арестовали по делу о теракте после поджога на ж/д в Ступино
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области 17-летний студент колледжа совершил поджог на железной дороге по заданию украинской спецслужбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, молодой человек принял поступившее в мессенджере предложение от украинской спецслужбы совершить теракт за денежное вознаграждение. Вечером 17 декабря он на перегоне между станциями Жилево и Ступино поджег релейный шкаф, обеспечивающий движение транспорта. Свои действия студент снял на видео для отчета куратору, но тот его обманул и денег не заплатил. Поджигателя нашли и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Несовершеннолетнего москвича обвиняют в совершении теракта. Его уже заключили под стражу.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины планировали устроить в людном месте Волгодонска Ростовской области.

