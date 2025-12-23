Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 23 декабря 2025Мир

Трамп назвал страну с лучшим оружием в мире

Трамп: США производят лучшее оружие в мире, но недостаточно быстро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал американское оружие лучшим в мире, но пожаловался на скорость его производства. Об этом он заявил во время выступления в своей резиденции Мар-а-Ларго, штат Флорида, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

В частности, Трамп похвастался американскими подлодками. По его словам, они минимум на пятнадцать лет опережают конкурентов.

«Мы производим лучшие в мире вооружения. Никто даже близко с нами не стоит, но они [оборонные подрядчики] не производят его быстрее. Поэтому мы собираемся встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что США производят самые лучшие самолеты и ракеты в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В США рассказали о визитной карточке Су-57

    Депутат отказалась от места в парламенте ради друга-зоофила

    Трамп пригрозил всей Латинской Америке

    Трамп пообещал построить до 25 боевых кораблей

    Трамп назвал страну с лучшим оружием в мире

    Раскрыты подробности самоубийственной попытки прорыва ВСУ в Красноармейск

    В Раде рассказали о новой уловке Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok