Трамп назвал страну с лучшим оружием в мире

Трамп: США производят лучшее оружие в мире, но недостаточно быстро

Президент США Дональд Трамп назвал американское оружие лучшим в мире, но пожаловался на скорость его производства. Об этом он заявил во время выступления в своей резиденции Мар-а-Ларго, штат Флорида, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

В частности, Трамп похвастался американскими подлодками. По его словам, они минимум на пятнадцать лет опережают конкурентов.

«Мы производим лучшие в мире вооружения. Никто даже близко с нами не стоит, но они [оборонные подрядчики] не производят его быстрее. Поэтому мы собираемся встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что США производят самые лучшие самолеты и ракеты в мире.