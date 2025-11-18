Мир
21:48, 18 ноября 2025Мир

Трамп похвастался американским оружием

Трамп заявил, что США якобы производят лучшие самолеты и ракеты в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

США производят самые лучшие самолеты и ракеты в мире, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По его словам, США якобы изготавливают лучшее военное оборудование. «Вы видели это в ходе небольшой перепалки с Ираном», — похвастался политик в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Намек президента США на операцию Военно-воздушных сил страны против ядерных объектов Исламской Республики вызвал усмешку у бен Салмана.

Ранее Трамп подтвердил, что Америка не поставляет оружие Украине, а направляет его НАТО.

