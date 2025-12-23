В Депздраве рассказали об обращениях москвичей из-за укусов «елочных» клещей

Депздрав: Обращений москвичей из-за укуса «елочных» клещей не было

Москвичи не обращались в больницу из-за укуса «елочных» клещей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале столичного Депздрава «Московская медицина».

«Коллеги из инфекционной больницы № 1 подтверждают: в настоящее время обращений к ним не было», — заявили в ведомстве. В Депздраве добавили, обычно пациенты с укусами клещей приходят в медицинские учреждения весной, летом и осенью.

Ранее сообщалось, что хвойные клещи атаковали квартиры купивших живые ели россиян из-за теплой зимы. При этом энтомолог Александр Каширский заявил, что на фото, попавшие в сеть, изображены не клещи, а тля.

