В ЛДПР предложили дать россиянам право на льготы за большой стаж работы

В ЛДПР предложили ввести новую категорию ветеранов труда

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила ввести в стране новую категорию ветеранов для россиян, отличившихся большим трудовым стажем, — «Ветеран трудовой деятельности». Для них планируют предоставить специальные социальные льготы, включая 50 процентов компенсации расходов на ЖКХ, передает РИА Новости.

В данный момент этот статус возможно получить лишь при наличии определенного трудового стажа, а также при наличии госнаграды. При этом в стране бывают случаи, когда гражданин накопил нужный стаж, но так и не получил награду по тем или иным причинам, что мешает ему получить звание «Ветеран труда».

«Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин», — уточнили в пояснительной записке.

Документ наделит власти страны правом определять порядок и условия присвоения звания «Ветеран трудовой деятельности».

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, россиянам с трудовым стажем в 35-40 лет просто необходимо дать понять, что их труд и усилия были высоко оценены государством. Он заметил, что для этого звание «Ветеран трудовой деятельности» должно подкрепляться реальными мерами поддержки, как, например, компенсацией расходов на ЖКХ, приоритетным правом на установку квартирного телефона и другими преимуществами в жилищно-строительной и социальной сферах.

