В Ливии подтвердили гибель в Турции начальника Генштаба ВС

Премьер ПНЕ Ливии Дбейба подтвердил гибель в Турции начальника Генштаба ВС

Премьер-министр правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель в Турции начальника Генштаба ВС и сопровождавших его членов военной делегации. Об этом говорится в заявлении политика, пишет ТАСС.

«Начальник Генштаба Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару», — отметил он.

Также утверждается, что тело начальника Генштаба было обнаружено на месте крушения самолета под Хайманой. По предварительным данным, техническая неисправность рассматривается как основная версия катастрофы бизнес-джета Falcon 50.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая рассказал в соцсетях, что пять человек, включая начальника Генштаба ливийской армии Мухаммеда аль-Хаддада, находились на борту разбившегося самолета Falcon 50, который исчез с радаров почти сразу после вылета из аэропорта Эсенбога в Анкаре.

До этого очевидцы рассказали, что недалеко от аэропорта Эсенбога в Анкаре произошел мощный взрыв. Воздушная гавань временно приостановила полеты в целях безопасности, на взлетно-посадочной полосе специалисты проводят расследование.

Также ранее сообщалось, что частный борт пропал с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары. СМИ писали, что частный самолет Falcon 50 разбился неподалеку от Анкары, в районе Хаймана. Он потерпел крушение вскоре после вылета в направлении Триполи.