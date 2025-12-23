Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:58, 23 декабря 2025Культура

В России порассуждали о причине ухода Пугачевой со сцены

Вассерман заявил, что Пугачева ушла со сцены из-за недостаточного влияния
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Певица Алла Пугачева была вынуждена сойти со сцены в связи с недостаточным влиянием в индустрии, которого не хватало для давления на конкурентов. Об этом заявил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман на подкасте «Бородин в эфире», выпуск опубликован на YouTube.

Кроме того, артистка покинула музыкальный олимп и по состоянию здоровья, считает Вассерман.

Он заявил, что сейчас Пугачева оказалась в позиции, которую можно охарактеризовать как феномен «слепоты эмигранта». Его можно назвать явлением, при котором покинувший страну человек продолжает быть ориентированным на устаревшие представления и воспоминания.

Ранее друг Аллы Пугачевой, композитор Андрей Мисин объяснил ее проблемы с голосом. По его словам, они связаны с влиянием климата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Блогерша побывала в США и объяснила американцам причины страданий россиян в Новый год

    Во Франции одобрили слова Вэнса об Украине

    На Украине высмеяли фрагмент книги о Залужном

    Женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

    В российском регионе прогремела серия взрывов

    У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких с метастазами в мозге

    Парень обратился к девушке со странной просьбой и вызвал у нее отвращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok