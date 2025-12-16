Друг Пугачевой объяснил ее проблемы с голосом

Композитор Мисин: Климат плохо влияет на голос Пугачевой

Друг Аллы Пугачевой, композитор Андрей Мисин в беседе с изданием «Абзац» объяснил проблемы с голосом певицы. По его словам, на него плохо влияет климат.

«Все зависит от состояния здоровья. Ее климат неважен для вокала. Днем жарко, а ночью холодно и сыро. Подхрипывает голос», — рассказал музыкант.

Он добавил, что планировал записать с Пугачевой новую песню, у артистки есть огромное количество материала, однако работать она может, исходя из состояния здоровья. Некоторое время певица проживала в Израиле, а затем вместе с семьей уехала на Кипр.

Ранее стало известно, что Пугачева выпустит новую музыкальную композицию в преддверии новогодних праздников.

