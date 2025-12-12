Реклама

Культура
14:43, 12 декабря 2025Культура

Пугачева выпустит новую песню к Новому году

Певица Алла Пугачева анонсировала выпуск новой песни к Новому году
Андрей Шеньшаков
СюжетПраздники в России

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Проживающая за пределами России певица Алла Пугачева выпустит новую музыкальную композицию в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила одна из фан-страниц Примадонны в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В аккаунте поклонников певицы появился анонс новой песни Аллы Борисовны. Релиз трека ожидается 19 декабря. «Подарок небес перед Новым годом», — прокомментировали эту новость фанаты артистки.

Сообщается также, что автором музыки и слов для песни Пугачевой, которая получила название «Давай просто жить», стал Алексей Малахов.

Ранее стало известно, что юрист Александр Кудряшов прокомментировал попытки главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР.

