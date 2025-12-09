Юрист высказался о лишении Пугачевой звания народной артистки

Юрист Кудряшов допустил лишение Аллы Пугачевой звания народной артистки России

Юрист Александр Кудряшов прокомментировал попытки главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам Кудряшова, это возможно, но только через сложную процедуру и указ за подписью президента.

«Лишить звания может только президент. Это возможно в случае совершения тяжкого преступления, особенно резонансного, а также за ущерб авторитету России и ее государственным интересам», — заявил Александр.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова допустила, что Алла Пугачева могла быть подвергнута гипнозу.