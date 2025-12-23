Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 23 декабря 2025Экономика

В США провели церемонию прощания с одноцентовой монетой

Fox News: В США прошла шуточная церемония прощания с одноцентовой монетой
Дмитрий Воронин

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американцы попрощались с монетой номиналом в один цент, чеканку которой власти остановили в ноябре по причине ее экономической невыгодности. О прошедшей в Вашингтоне шуточной церемонии сообщает Fox News.

В мероприятии, состоявшемся у мемориала Линкольну, приняли участие актеры, изображавшие в том числе президентов Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, а также самого Авраама Линкольна, чей профиль с 1909 года был размещен на аверсе одноцентовика. Монета выпускалась более 230 лет.

Один из участников огласил «результаты вскрытия», из которых следует, что производство пенни обходится дороже, чем выпуск трехцентовой монеты. Также на «похоронах» появились Санта-Клаус и клоун Пеннивайз из хоррор-франшизы «Оно», который держал шарик с надписью «Сочувствуем вашей утрате».

В финале акции посетители бросали пенни в открытый гроб, символически провожая монету в последний путь, поделились журналисты.

По оценкам Американской ассоциации банкиров, в обращении в США на конец осени все еще находилось примерно 250 миллиардов одноцентовых монет, общая стоимость которых, как нетрудно подсчитать, составляет 2,5 миллиарда долларов. При этом, несмотря на прекращение выпуска, пенни не перестанут быть законным средством платежа и останутся в обороте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам назвали способ помочь онкобольным получить бесплатную консультацию

    Европейцы не смогли отказаться от некоторых российских продуктов

    Новогодние клещи атаковали елки и квартиры москвичей

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok