В США провели церемонию прощания с одноцентовой монетой

Fox News: В США прошла шуточная церемония прощания с одноцентовой монетой

Американцы попрощались с монетой номиналом в один цент, чеканку которой власти остановили в ноябре по причине ее экономической невыгодности. О прошедшей в Вашингтоне шуточной церемонии сообщает Fox News.

В мероприятии, состоявшемся у мемориала Линкольну, приняли участие актеры, изображавшие в том числе президентов Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, а также самого Авраама Линкольна, чей профиль с 1909 года был размещен на аверсе одноцентовика. Монета выпускалась более 230 лет.

Один из участников огласил «результаты вскрытия», из которых следует, что производство пенни обходится дороже, чем выпуск трехцентовой монеты. Также на «похоронах» появились Санта-Клаус и клоун Пеннивайз из хоррор-франшизы «Оно», который держал шарик с надписью «Сочувствуем вашей утрате».

В финале акции посетители бросали пенни в открытый гроб, символически провожая монету в последний путь, поделились журналисты.

По оценкам Американской ассоциации банкиров, в обращении в США на конец осени все еще находилось примерно 250 миллиардов одноцентовых монет, общая стоимость которых, как нетрудно подсчитать, составляет 2,5 миллиарда долларов. При этом, несмотря на прекращение выпуска, пенни не перестанут быть законным средством платежа и останутся в обороте.