Вэнс оценил тренировку с военными фразой «будто меня поезд сбил»

Вэнс: После тренировки с ВМС США чувствую себя так, будто меня сбил поезд

Вице-президент США Джей Ди Вэнс присоединился к тренировке военнослужащих отряда специального назначения Военно-морских сил (ВМС) США (Navy SEAL), известного как «морские котики». Свои впечатления он описал в социальной сети Х.

«Только что закончил 90-минутную тренировку с "морскими котиками" ВМС (выложу несколько фотографий, когда получу их). Они щадили меня, но я все равно чувствую себя так, будто меня сбил товарный поезд» — подчеркнул вице-президент США.

Вэнс также выразил благодарность всем американским военным, которые обеспечивают безопасность страны и «поддерживают самые высокие стандарты в мире».

В августе министр обороны Пит Хегсет и министр здравоохранения США Роберт Кеннеди--младший запустили челлендж «Пита и Бобби», направленный на привлечение людей заниматься спортом. Испытание включает 100 отжиманий и 50 подтягиваний, которые нужно выполнить в пределах 10 минут.