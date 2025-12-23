Во Франции пришли в ужас из-за исчезновения оружия на Украине

Филиппо назвал исчезновение оружия на Украине ужасным, но предсказуемым

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал ужасным исчезновение переданного Украине западного оружия. Об этом он высказался в соцсети X.

При этом политик отметил, что такое развитие событий было предсказуемым. «"Около 600 тысяч вооружений исчезли"... Вооружения, которые мы передали Украине. И вы уже знаете, где мы найдем часть этого...», — написал он.

Филиппо также потребовал прекратить финансовую и военную помощь Украине из-за масштабных хищений и повсеместной коррупции в стране.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила против финансовой поддержки Киева. По ее словам, Вашингтон направил Украине миллионы долларов, а власти страны в свою очередь просто отмывают деньги.