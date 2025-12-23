Водителя тук-тука в Египте отправили на 10 лет в тюрьму за преследование туристки

Водителя тук-тука в Египте отправили на 10 лет в тюрьму за преследование иностранной туристки и кражу. Об этом сообщает портал Egyptian Streets.

Приговор египтянину, имя которого не разглашается, озвучили 21 декабря. Дело получило огласку после того, как видео инцидента распространилось в социальных сетях.

На размещенных в интернете кадрах мужчина подходит к туристке на мотоцикле возле кладбища Имама Аш-Шафи'и в Каире, забирает у нее ключи, чтобы помешать ей уехать, и принуждает ее отдать деньги. На ролик немедленно отреагировали местные власти, а сотрудники Министерства внутренних дел начали расследование.

Злоумышленника быстро нашли и арестовали, он во всем сознался. Тук-тук египтянина конфисковали, в отношении него начали официальные юридические процедуры.

