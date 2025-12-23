Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:09, 23 декабря 2025Бывший СССР

На Украине высмеяли фрагмент книги о Залужном

Блогер Шарий поиронизировал над цитатой Залужного из его биографии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский блогер Анатолий Шарий обратил внимание на фрагмент книги о после Украины в Великобритании и бывшем главнокомандующем Вооруженными силами страны Валерии Залужном. В своем Telegram-канале он высмеял цитату Залужного, размещенную в предисловии его биографии.

«"Я выйду из Киева последним. Живым не сдамся". Серьезно так аж дрожь пробрала. Или в доме холодно, хрен знает, на отоплении все экономят», — поиронизировал Шарий.

Ранее Залужный рассказал о путешествиях во времени для борьбы с роботами-убийцами. «Фильмы про "Терминатора" уже становятся реальностью», — заявил он.

До этого экс-главком ВСУ написал колонку и снялся для украинской версии модного журнала Vogue. В колонке Залужный, родившийся в Житомирской области, рассказал о своей биографии и отметил, что в его семье все говорили на украинском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Блогерша побывала в США и объяснила американцам причины страданий россиян в Новый год

    Во Франции одобрили слова Вэнса об Украине

    На Украине высмеяли фрагмент книги о Залужном

    Женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

    В российском регионе прогремела серия взрывов

    У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких с метастазами в мозге

    Парень обратился к девушке со странной просьбой и вызвал у нее отвращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok