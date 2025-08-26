Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 26 августа 2025Бывший СССР

Залужный рассказал о путешествиях во времени и битве с роботами

Залужный: Фильмы про Терминатора уже становятся реальностью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о путешествиях во времени для борьбы с роботами-убийцами. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Новая украинская школа».

«Фильмы про "Терминатора" уже становятся реальностью. (...) Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — заявил он.

По словам Залужного, развитие дронов требует минимизации количества людей в окопах и активного развития технических средств.

Ранее стало известно, что экс-главком ВСУ перед будущими выборами отказался присоединиться к команде украинского лидера Владимира Зеленского. Тем не менее он обязался не критиковать Зеленского публично и не создавать сложностей для его администрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавшего в лес исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева. Что еще стало известно о погоне за террористами?

    Аналитики улучшили прогнозы по урожаю российской пшеницы

    Жена пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью к российским туристам

    Стало известно о скором уходе Сафонова из ПСЖ

    Гендиректор одной из главных российских верфей уйдет в отставку

    В России высказались о планах по экономическому сотрудничеству с США

    Жена футболиста Смолова опубликовала фото без трусов

    Россиянка попала в больницу с торчащей из глаза веткой

    Дельфин попытался утопить двух женщин

    Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости