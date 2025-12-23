Реклама

Мир
21:27, 23 декабря 2025Мир

В США рассекретили слова Буша-младшего Путину о России

NSA: Буш-младший говорил Путину, что считал РФ не врагом Запада, а его частью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший признавался президенту России Владимиру Путину, что считает РФ частью Запада, а не врагом. Это следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией «Архив национальной безопасности» (National Security Archive, NSA).

«Россия — часть Запада, а не его враг», — говорил Буш-младший Путину в июне 2001 года во время встречи в Словении.

Также утверждается, что Буш назвал встречу с российским лидером самой важной частью своей международной поездки. Американский политик заверял, что риска столкновения между РФ и Соединенными Штатами нет.

Ранее нынешний президент США Дональд Трамп назвал свои беседы с Владимиром Путиным рациональными. Американский политик также выразил удивление по поводу того, что, несмотря на постоянную глобальную демонизацию России, между Москвой и Вашингтоном не происходило никаких крупных стычек.

