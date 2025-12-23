Журналистка выругалась матом в эфире и удивила зрителей

Журналистка Sky News Кэти Спенсер выругалась матом в утреннем шоу

Корреспондент британского телеканала Sky News Кэти Спенсер выругалась матом в эфире утреннего телешоу, рассказывая про скандал с известным детским писателем Дэвидом Уолльямсом, и удивила зрителей. Об этом пишет Independent.

Спенсер рассказывала о карьере Уолльямса, который оказался в центре скандала после обвинений в домогательствах к сотрудницам издательства HarperCollins. В какой-то момент она начала запинаться и прервала свою речь. «Да пошло оно все, я начну сначала. Извините», — сказала журналистка. Следом она попросила не выпускать в эфир тот отрывок, где она использует нецензурную брань, и заново начала свой рассказ.

Затем эфир переключился на студию программы. «Извините, если вы услышали кое-какие нехорошие слова, мы с этим разберемся», — сказал ведущий Камали Мельбурн.

Отрывок эфира стал популярным на Reddit. «Когда они переключились на студию с растерянными ведущими, это выглядело как скетч», — поиронизировал один из комментаторов. Многие также предположили, что сюжет с ругающейся Спенсер был записан заранее и вышел в эфир из-за оплошности ответственного сотрудника.

Ранее британский телеведущий Стивен Малхерн рассказал о пережитом им на съемках сериала ужасном моменте. По словам ведущего, он испытал дискомфорт на сеансе корейского массажа.

