Телеведущего заставили раздеться догола и испытать «самый ужасный момент в жизни»

Комик Малхерн назвал самым ужасным моментом в жизни сеанс корейского массажа

Известный британский телеведущий и комик Стивен Малхерн в эфире ток-шоу «Лоррейн» (Lorraine) на канале ITV признался, что испытал самый ужасный момент в жизни на съемках документального сериала о путешествиях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что во время работы над сериалом Малхерн посетил Южную Корею. Ведущий побывал на сеансе традиционного корейского массажа, на котором его заставили раздеться догола и принимать изощренные позы.

Малхерн признался, что это заставило его выйти из зоны комфорта. Ведущий также назвал этот момент самым ужасным в жизни. «Меня сгибали так, что я и не знал, что мое тело на такое способно. Я был как акробат», — пожаловался на массаж комик.

Ранее сообщалось, что Малхерн случайно раскрыл правильный ответ на вопрос в эфире шоу «Крылатая фраза» (Catchphrase) на канале ITV. Оплошность ведущего довела игроков до истерики.