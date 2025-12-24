Реклама

Ценности
10:31, 24 декабря 2025Ценности

44-летняя супермодель с голой грудью прогулялась по пляжу

Супермодель Алессандра Амбросио в откровенном виде прогулялась по пляжу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио в откровенном виде прогулялась по пляжу. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица позировала перед камерой на фоне моря. Она предстала в одних белых трусах с высокой посадкой, прикрыв руками голую грудь. «Летнее солнцестояние», — подписала знаменитость пост.

Поклонники, в свою очередь, оценили фото звезды в комментариях под ними. «Богиня», «Самая красивая женщина на свете», «Слишком красиво», «Шикарное тело», «Королева», — высказывались они.

Ранее также Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Тогда супермодель запечатлели на камеру у бассейна. Она позировала в белом слитном купальнике, который был оформлен оголяющими ягодицы вырезами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
