Известная 44-летняя супермодель похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Известная бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летнюю манекенщицу запечатлели на камеру у бассейна. Знаменитость позировала в белом слитном купальнике, который был оформлен тонкими завязками и оголяющими ягодицы вырезами. Эффектный образ Амбросио дополнили золотые серьги и расслабленная прическа.

Поклонники оценили фотосессию звезды в комментариях под публикацией. «Вечная красота», «Есть красивые женщины, а есть Алессандра», «Королева», «Шикарное тело», «Потрясающая», — высказывались они.

В ноябре Алессандра Амбросио в откровенном виде попала в объектив папарацци в Лос-Анджелесе. Тогда супермодель прогулялась по городу в прозрачной рубашке черного цвета, отказавшись от бюстгальтера.

