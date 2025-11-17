44-летняя Алессандра Амбросио прогулялась по городу без бюстгальтера

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном наряде попала в объектив папарацци в Лос-Анджелесе. Снимки публикует Daily Mail.

44-летняя знаменитость прогулялась по городу в прозрачной рубашке черного цвета, отказавшись от бюстгальтера. Манекенщица также надела блестящую юбку из полупрозрачной ткани и мюли, завершив образ солнцезащитными очками. На плече у нее также была небольшая сумка.

На размещенных кадрах видно, что волосы Амбросио распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

В октябре Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret. Тогда супермодель предстала на размещенном кадре в блестящем нижнем белье, которое состояло из трусов и корсета с глубоким декольте.