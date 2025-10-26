Ценности
44-летняя Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret

Карина Черных
Фото: Hunter Abrams / Victoria's Secret

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда.

44-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, стоя на подиуме, в черном блестящем нижнем белье, состоящем из трусов и корсета и глубоким декольте.

Помимо этого, знаменитость надела чулки и туфли на каблуках. Ее образ завершали массивные крылья в виде маски со шлейфом.

В сентябре Алессандра Амбросио прошлась по улице в прозрачной юбке. Звезда надела шелковый топ в тон и бежевый жакет, дополнив наряд туфлями и сумкой-шопером из замши.

