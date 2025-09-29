Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
23:47, 29 сентября 2025Ценности

44-летняя Алессандра Амбросио прошлась по улице в прозрачной юбке

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошлась по улице в откровенной юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в серой прозрачной юбке, сквозь которую просвечивались ее ноги. Помимо этого, звезда надела шелковый топ в тон и бежевый жакет. Образ завершили туфли на каблуке и сумка-шопер из замши.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В августе Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье у скалы. Она надела шляпу, высокие сапоги и солнцезащитные очки, завершив наряд широким ремнем с массивной пряжкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

    Петербуржцы решили не платить за такси и избили водителя

    Легендарного Даремского зверя заметили около фермы

    Воевавшего за Украину брата Вэнса пригласили на форум в Польше

    Открыт способ восстановления нервов при рассеянном склерозе

    В России придумали способ защитить нефтезавод от дронов ВСУ

    Киев увидел в словах Орбана о беспилотниках на Украине признание

    В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

    «Россия и Китай дадут бой». США решили захватить военную базу в Афганистане. Зачем Трамп разжигает новый конфликт на карте мира?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости