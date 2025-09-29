44-летняя Алессандра Амбросио прошлась по улице в прозрачной юбке

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошлась по улице в откровенной юбке

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в серой прозрачной юбке, сквозь которую просвечивались ее ноги. Помимо этого, звезда надела шелковый топ в тон и бежевый жакет. Образ завершили туфли на каблуке и сумка-шопер из замши.

В августе Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье у скалы. Она надела шляпу, высокие сапоги и солнцезащитные очки, завершив наряд широким ремнем с массивной пряжкой.

