Декларации российских чиновников перестанут публиковать в интернете

Совет Федерации одобрил отмену ежегодного декларирования доходов чиновников

Совет Федерации одобрил пакет инициатив об изменении системы декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников, в частности, признающий утратившими силу нормы об обязательном размещении деклараций в интернете и предоставлении их СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно новым правилам прежняя практика будет заменена необходимостью отчитываться о доходах и имуществе при поступлении на службу, при переводе в другое ведомство, при включении в кадровый резерв и в случае расходов на сумму, превышающую доход семьи чиновника за прошедшие три года.

Также обязанность давать отчет о доходах теперь коснется работников отдельных госкорпораций, внебюджетных фондов, руководителей государственных и муниципальных учреждений, объяснил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, по словам которого принятые законопроекты рационализируют антикоррупционную систему, используя современные цифровые технологии и делая ее «менее громоздкой и более эффективной».

«В современных условиях, когда персональные данные стали инструментом давления и противоправной деятельности, такая мера необходима для защиты сотрудников правоохранительных органов, судей, военнослужащих и других должностных лиц», — отмечал сенатор.

Новые документы уточняют полномочия подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений; на кадровые службы и антикоррупционные подразделения возлагается обязанность ведения аналитической работы путем не просто сбора и хранения деклараций, но и выявления расхождений между доходами и расходами, указывает агентство со ссылкой на Булавина. Работники будут использовать рискориентированный подход с применением государственных информационных систем, говорится в материале.

Как отмечал другой автор инициатив — глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев — «цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг» поскольку любую информацию о финансовом положении должностного лица можно анализировать с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон», введенной указом президента страны в 2022 году.

Документы, которые ранее утвердила Госдума, как ожидается, вступят в силу с 1 января.