Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 24 декабря 2025Экономика

Декларации российских чиновников перестанут публиковать в интернете

Совет Федерации одобрил отмену ежегодного декларирования доходов чиновников
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил пакет инициатив об изменении системы декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников, в частности, признающий утратившими силу нормы об обязательном размещении деклараций в интернете и предоставлении их СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно новым правилам прежняя практика будет заменена необходимостью отчитываться о доходах и имуществе при поступлении на службу, при переводе в другое ведомство, при включении в кадровый резерв и в случае расходов на сумму, превышающую доход семьи чиновника за прошедшие три года.

Также обязанность давать отчет о доходах теперь коснется работников отдельных госкорпораций, внебюджетных фондов, руководителей государственных и муниципальных учреждений, объяснил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, по словам которого принятые законопроекты рационализируют антикоррупционную систему, используя современные цифровые технологии и делая ее «менее громоздкой и более эффективной».

«В современных условиях, когда персональные данные стали инструментом давления и противоправной деятельности, такая мера необходима для защиты сотрудников правоохранительных органов, судей, военнослужащих и других должностных лиц», — отмечал сенатор.

Материалы по теме:
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025
«Бумеранг увольнений» Работники по всему миру лишились должностей из-за ИИ. Почему их позвали обратно?
«Бумеранг увольнений»Работники по всему миру лишились должностей из-за ИИ. Почему их позвали обратно?
16 ноября 2025

Новые документы уточняют полномочия подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений; на кадровые службы и антикоррупционные подразделения возлагается обязанность ведения аналитической работы путем не просто сбора и хранения деклараций, но и выявления расхождений между доходами и расходами, указывает агентство со ссылкой на Булавина. Работники будут использовать рискориентированный подход с применением государственных информационных систем, говорится в материале.

Как отмечал другой автор инициатив — глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев — «цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг» поскольку любую информацию о финансовом положении должностного лица можно анализировать с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон», введенной указом президента страны в 2022 году.

Документы, которые ранее утвердила Госдума, как ожидается, вступят в силу с 1 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Плющенко рассказал о многомиллионных тратах на избитую матерью ученицу

    Внешность 58-летней Николь Кидман на новых фото озадачила фанатов

    Захватившему 68 россиян в заложники украинскому командиру вынесли приговор

    На Украине решили вытеснить православное Рождество праздником для программистов

    Путин призвал Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства

    Немцев призвали обрести мужество

    Назван гонорар Волочковой за возвращение в рехаб-шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok