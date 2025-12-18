Ежегодные декларации о доходах чиновников уйдут в прошлое

Госдума согласилась избавить чиновников от ежегодного декларирования доходов

В России сделают непрерывным контроль за денежными средствами и имуществом чиновников, а также их близких. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях приняла Государственная Дума на пленарном заседании. Новость об этом размещена на сайте законодательного собрания.

Контроль этот будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы «Посейдон». Это означает, что после вступления в силу этого документа чиновники уже не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе. Впрочем, им все равно придется делать это при поступлении на службу, назначении на должность, переводе или включении в кадровый резерв, а также при покупке имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи государственного служащего.

В начале года российские налоговики заявили о стремлении отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц и внедрить бездекларационный порядок исчисления и уплаты НДФЛ.