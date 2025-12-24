Реклама

15:16, 24 декабря 2025

Макрон обвинил США в запугивании Европы

Макрон обвинил США в запугивании Европы из-за санкций против экс-еврокомиссара
Виктория Кондратьева
Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в запугивании Европы из-за санкций, введенных Вашингтоном против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Комментарий французского лидера опубликован в соцсети X.

«Франция осуждает визовые ограничения, введенные США в отношении Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры представляют собой запугивание и принуждение, направленные на подрыв европейского цифрового суверенитета», — написал он.

Макрон подчеркнул, что правила, регулирующие цифровое пространство Европейского союза (ЕС), не должны быть навязаны извне. Он пообещал, что Франция и другие страны ЕС будут и впредь защищать свой цифровой суверенитет и самостоятельность в вопросах регулирования.

Ранее стало известно, что США ввели визовые санкции против экс-еврокомиссара Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что американские чиновники «готовы расширить список», если ЕС не изменит позицию по этому вопросу.

