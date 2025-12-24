Мужчинам назвали симптомы требующего лечения в первые шесть часов опасного заболевания

Педиатр Дмитрий Молодой предупредил, что у мужчин может возникнуть опасное заболевание, лечение которого требуется начать в первые шесть часов, чтобы избежать серьезных осложнений. Его симптомы он назвал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Молодой, срочная медицинская помощь нужна при перекруте яичка, поскольку из-за него возникают проблемы с кровотоком. Если его не восстановить, начнется некроз тканей, который грозит ампутацией. «Если от момента перекрута до его устранения прошло меньше шести часов, вероятность спасти яичко составляет около 90 процентов. Если прошло 12 часов, она снижается до 50 процентов, после 24 часов — до 10 процентов», — предупредил врач.

Главным симптомом перекрута яичка, по его словам, является боль, которая сначала является не очень интенсивной, но со временем усиливается. Также яичко может увеличиться в размерах, а цвет кожи в этой зоне может измениться. Обычно этому заболеванию, которое даже после успешного лечения может дать рецидив в будущем, предшествует физическая нагрузка или занятия спортом, а вот связи с мастурбацией учеными обнаружено не было, добавил специалист.

