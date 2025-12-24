На Якутию обрушились самые сильные морозы на Земле

В Якутии зафиксирована самая низкая температура на Земле

На Якутию обрушились сильнейшие морозы на Земле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, самая низкая температура, зафиксированная в регионе, — минус 56 градусов — в данный момент совпадает с самой низкой температурой на планете. Отмечается, что в поселке Тикси с ударом стихии борются уже третьи сутки. Из-за сильной пурги в населенном пункте решили закрыть школы и детские сады. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть здание школы искусств, которое замело снегом до уровня второго этажа.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров в Якутии могут показать до минус 60 градусов. Однако уже сейчас люди фактически не могут покидать свои дома.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова, напротив, предупредила москвичей о резком потеплении, которое придет в столицу в ближайшие дни.

