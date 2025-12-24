Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в микроплатье

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница была запечатлена в черном микроплатье платье из меха с вырезом на талии. Помимо этого, она надела перчатки без пальцев и прозрачные босоножки.

При этом звезда продемонстрировала фигуру. Стилисты сделали певице объемную укладку, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в декабре Ольга Серябкина опубликовала фото в мини-платье с глубоким декольте. Исполнительница позировала в золотом блестящем наряде, которое подчеркивало ее формы.