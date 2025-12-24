Реклама

16:39, 24 декабря 2025

Пилоты объявили аварийную ситуацию после столкновения самолета с птицами

Самолет Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после столкновения с птицами
Алина Черненко

Фото: Ted S. Warren / AP

Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после сообщения экипажа о столкновении с птицами. Об этом пишет CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сакраменто в Сиэтл, США. Командир воздушного судна и второй пилот смогли благополучно посадить лайнер, но в качестве меры предосторожности была объявлена ​​аварийная ситуация.

Информации о пострадавших нет. После посадки техническая бригада занялась осмотром самолета.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании All Nippon Airways получил вмятины после столкновения с птицами при заходе на посадку. Эксплуатацию этого борта Airbus пришлось приостановить.

