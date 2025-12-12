Пассажирский самолет получил вмятины после столкновения с птицами при заходе на посадку

Самолет All Nippon Airways получил вмятины из-за столкновения с птицами в Японии

Пассажирский самолет авиакомпании All Nippon Airways получил вмятины после столкновения с птицами при заходе на посадку в аэропорту города Сага (Япония). Об этом пишет портал Aviation Safety Network.

Борт выполнял рейс из Токио. Столкновение произошло на высоте 300 футов (91 метр) в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Сообщается, что самолет приземлился благополучно, никто не пострадал. Однако при послеполетном осмотре авиасудна выяснилось, что оно получило четыре вмятины на носу и крыльях после столкновения с птицами. В результате обратный рейс был отменен, а эксплуатация этого борта Airbus — приостановлена.

