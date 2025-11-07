Путешествия
13:03, 7 ноября 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту повредил нос во время перелета по России

Самолет Ан-74 повредил носовой обтекатель во время полета из Норильска в Диксон
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: vadimmmus / Shutterstock / Fotodom

Выполнявший полет по России самолет с пассажирами на борту повредил носовой обтекатель. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram.

6 ноября борт Ан-74 выполнял перелет в Красноярском крае из Норильска в Диксон. После приземления воздушного судна в аэропорту назначения сотрудники транспортного узла во время осмотра установили повреждение носовой части самолета.

На данный момент Норильская прокуратура выясняет обстоятельства и причины инцидента. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, обеспечили ли операторы аэродрома безопасную обстановку во время приземления судна.

Ранее самолет столкнулся со стаей птиц и помял нос во время посадки в России. Пассажирам пришлось перебронировать билеты на другие рейсы.

