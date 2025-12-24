Реклама

17:28, 24 декабря 2025

Путин наградил Соловьева орденом

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил государственную награду телеведущему и журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает ТАСС.

Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Церемония вручения прошла в Екатерининском зале Кремля.

На мероприятие пришли многие известные артисты и музыканты, а также представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения и других сфер. В числе приглашенных также был режиссер Никита Михалков — ему вручили орден Святого апостола Андрея Первозванного.

В начале декабря сообщалось, что Путин наградил телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки орденом Александра Невского. Уточнялось, что награду она получила за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

