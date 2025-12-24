Реклама

15:14, 24 декабря 2025

Расходы Украины на обслуживание долга измерили триллионами гривен

Обслуживание долга обойдется Украине в 1,19 триллиона гривен в год
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Выплаты по долгам в 2026-2028 годах обойдутся Украине в 1,19 триллиона гривен в год. Так изменили обслуживание займов в утвержденной украинским правительством долговой стратегии на следующую трехлетку, сообщает местное издание «Экономическая правда»..

В ближайшие годы на обслуживание долга будут тратить по 28,2 миллиарда долларов (10,4 процента ВВП в год). Общая сумма расходов на погашение долга и уплату процентов по нему за три года составят 99 миллиардов долларов. Большую часть этих средств Киев должен внешним кредиторам.

По словам бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, объем заимствований вырос настолько, что каждый гражданин страны должен более восьми тысяч долларов. Такие показатели в мирное время означали бы дефолт Украины, добавил он.

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани признался, что, одалживая Киеву деньги, ЕС прекрасно понимает, что никаких шансов получить компенсацию у него нет.

По данным Politico, страны Европейского союза (ЕС) каждый год начнут терять три миллиарда евро в качестве расходов на займы в рамках плана увеличения общего долга для финансирования украинской обороны.

