Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 24 декабря 2025Россия

Россиянин бросил работу в США ради отправки на СВО

RT: Мужчина бросил работу в США, переехал в Россию и ушел на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Россиянин бросил работу в США ради отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Историю бойца с позывным Самбо публикует RT.

«Работал за рубежом водителем дальнобойных машин. Когда СВО началась, близкие начали [уходить из жизни], решил вернуться в Россию», — рассказал собеседник издания.

По его словам, вернувшись в Россию, он отучился на военную специальность в сфере управления беспилотными системами. Получил диплом пилота-техника и ушел на СВО. Сейчас служит в полку «Буревестник» Добровольческого корпуса. По данным канала, это первая воинская часть, которая сражается исключительно при помощи дронов.

Ранее сообщалось, что отец шестерых детей из США со всей семьей переехал в Россию и ушел на СВО. На боевую подготовку он отправился из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

    Стало известно об ответе Москвы на ограничения в выдаче виз со стороны Вашингтона

    Путин заявил об окончании моратория на штрафы для застройщиков

    Путин призвал вывести российскую экономику на новый уровень

    Роднина прокомментировала возвращение Камилы Валиевой фразой «ой, я вас умоляю»

    На Украине объяснили требование Зеленского по созданию свободной экономической зоны

    Плющенко рассказал о многомиллионных тратах на избитую матерью ученицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok