Россиянин бросил работу в США ради отправки на СВО

RT: Мужчина бросил работу в США, переехал в Россию и ушел на СВО

Россиянин бросил работу в США ради отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Историю бойца с позывным Самбо публикует RT.

«Работал за рубежом водителем дальнобойных машин. Когда СВО началась, близкие начали [уходить из жизни], решил вернуться в Россию», — рассказал собеседник издания.

По его словам, вернувшись в Россию, он отучился на военную специальность в сфере управления беспилотными системами. Получил диплом пилота-техника и ушел на СВО. Сейчас служит в полку «Буревестник» Добровольческого корпуса. По данным канала, это первая воинская часть, которая сражается исключительно при помощи дронов.

Ранее сообщалось, что отец шестерых детей из США со всей семьей переехал в Россию и ушел на СВО. На боевую подготовку он отправился из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде.