08:50, 24 декабря 2025Россия

Россиянина ждал металлический «сюрприз» в печенье

Новосибирец чуть не съел металлическую гайку вместе с печеньем фирмы Bombbar
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Житель Новосибирска чуть не съел металлическую гайку, которая неизвестным образом оказалась внутри печенья со вкусом дубайского шоколада от компании Bombbar. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По словам мужчины, компания попросила отдать сладость на экспертизу, но провести ее не смогла из-за слишком маленького веса печенья. Компенсировать такую несъедобную находку новосибирцу предложили подарочными боксами, но он отказался.

Представители компании в свою очередь ответили, что в печеньях из той же партии никаких предметов найдено не было. А технологии производства были полностью соблюдены, ремонт рядом не идет.

Производитель пообещал усилить контроль, так как гайка могла попасть в сладость на открытом участке производства.

Мужчина же не пустил ситуацию на самотек и обратился в прокуратуру с жалобой на Роспотребнадзор, который не вынес наказание Bombbar.

Ранее жительница Адыгеи нашла в купленных в магазине пельменях нитку.

